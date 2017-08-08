НАБУ відкрило три провадження щодо службовців НАЗК

Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах

НАБУ розслідує три кримінальних провадження щодо дій службових осіб НАЗК.

"Детективи Головного підрозділу детективів НАБУ здійснюють досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях щодо дій службових осіб НАЗК", - повідомили у НАБУ у відповідь на запит "Української правди" .

"Два з цих проваджень відкриті за фатом можливого вчинення службовими особами НАЗК кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст 191 КК України", - зазначили в повідомленні.

Йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах.

"У рамках ще одного кримінального провадження розслідуються факти, попередньо кваліфіковані за статтею 366-1 КК України", - зазначено у відповіді НАБУ. Стаття 366-1 стосується Декларування недостовірної інформації.

"Повідомлення про підозру службовим особам не здійснено", - додали у відповіді НАБУ. Жодних прізвищ, про кого саме йдеться у повідомленні не зазначили. Також у прес-службі НАБУ відмовились називати прізвища.

У НАБУ також підтвердили, що не здійснюють досудового розслідування у кримінальних провадженнях щодо моливого безпідставного нарахування та виплати зарплати голові і членам НАЗК. І також підтвердили, що на свій запит від 3 травня 2017 року до Кабміну отримали відповідь, що уряд не надавав дозволу на преміювання членів НАЗК.

При цьому в НАБУ наголосили, що ще восени 2016 року післа аналітичної оцінки дійшли висновку, що "існують правові колізії та прогалини у чинному законодавстві, які зробили можливим нарахування та виплати премій членам НАЗК всупереч принципам бюджетної системи України".

У документі зазначили, що "З метою усунення зазначених проблем", НАБУ надіслало свої пропозиції Нацагенції з питань державної служби.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розслідує дії членів Національної комісії регулювання енергетики, які затвердили формулу визначення гуртової ціни електроенергії, відому як Роттердам+.