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НАБУ відновило справу проти Дзензерського

Депутат не вказав понад 4 млрд гривень боргів у деклараціях
Національне антикорупційне бюро відновило розслідування у справі про декларацію депутата Верховної Ради Дениса Дзензерського.
НАБУ відновило справу проти Дзензерського Денис Дзензерський. Фото: dzenzersky.com

"Розслідування відновлено. Буквально днями надійшло рішення суду про скасування постанови про закриття справи", - розповіло агентству "Українські новини" джерело в Бюро.

Воно послалося на постанову Київського апеляційного суду, який 19 грудня наказав повернути матеріали кримінального провадження для проведення досудового розслідування.

Кримінальне провадження НАБУ було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 5 січня 2017 року за ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

За даними слідства і згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції, прийнятим за результатами проведення повних перевірок декларацій депутата за 2015 і 2016 роки, він не вказав фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд гривень. Це кошти, що стягуються з нього на підставі судових рішень, що набули чинності.

Нагадаємо, що в липні 2017 року детективи разом з прокурорами САП звернулися до генерального прокурора з проектом подання про дачу згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата за вищевказаними фактами. Однак подання на Дзензерського було повернуто на доопрацювання. Детективи НАБУ усунули недоліки.

Незважаючи на це, 24 липня 2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закрив провадження проти Дзензерського, тому що не побачив в його діях складу кримінального правопорушення.

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15 01 2019 11:34
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