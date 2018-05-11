НАБУ влаштувало піар-шоу з незаконним викликом Мартиненка на допит, - адвокат
"Перед засіданням суду детектив НАБУ без чинних підстав двічі намагався вручити Миколі Мартиненку виклик на допит у справі "Енергоатома" у рамках нібито міжнародної правової допомоги. Але це не мало юридичної сили, оскільки, згідно закону, подібні виклики мають обов'язково надсилатись через Генеральну прокуратуру України. Натомість НАБУ, усвідомлюючи провальність справи у суді, намагається підтримувати в публічному просторі звинувачення на адресу Миколи Мартиненка і використовує для цього будь-які засоби", - повідомляє прес-служба екс-депутата з посиланням на його адвоката Петра Бойка.
"Після відмови захисників отримати незаконний "виклик на допит" детектив НАБУ прийшов до судової зали і перед телекамерами почав голосно вимагати від Мартиненка підписати цей "виклик", намагаючись насильно вручити йому якісь папірці. Група підтримки НАБУ в залі суду (кишенькові "активісти") викрикувала заздалегідь написані репліки зі звинуваченнями на адресу Миколи Мартиненка. Все це було зрежисованим шоу для вкидування в інформаційний простір чергового негативу щодо Мартиненка", - наголосив захисник.
За його словами, екс-депутат вже надав усі свідчення щодо "справи "Енергоатому", у тому числі – у рамках міжнародної правової допомоги.
"Він готовий зробити це знову, але лише у передбачений законом спосіб. Натомість НАБУ використовує піар-засоби, намагаючись нівелювати відсутність доказів проти Мартиненка та самого складу злочину", - підкреслив Бойко.
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