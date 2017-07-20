НАБУ вперше вручило підозру через подання брехливої е-декларації
Це перше повідомлення про підозру серед усіх кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких НАБУ та САП здійснюють на підставі аналізу даних в електронних деклараціях осіб чиновників, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.
За версією слідства, суддя у відставці не вніс до електронних декларацій за 2015-2016 роки відомості про транспортні засоби та об’єкти нерухомості, які перебувають у нього в користуванні, а також про майно, що перебуває у власності та користуванні його колишньої дружини, на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.
"Варто зазначити, що подружжя розірвало шлюб ще у 2011 році, але й надалі проживало однією сім’єю", - підкреслюють детективи.
Згідно з повідомленням, наразі вирішується питання про обрання судді запобіжного заходу.
У НАБУ розповіли, що досудове розслідування кримінального провадження за зазначеними фактами детективи НАБУ розпочали у листопаді 2016 року.
Екс-суддя підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 366-1 ("Декларування недостовірної інформації") та ч.2 ст. 368-2 ("Незаконне збагачення") Кримінального кодексу.
У бюро повідомили, що станом на 30 червня 2017 року детективи НАБУ здійснюють розслідування у 61 кримінальному провадженні, відкритому за результатами аналізу е-декларацій.
Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро з 10 травня отримало повний доступ до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків