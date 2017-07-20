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НАБУ вперше вручило підозру через подання брехливої е-декларації

Станом на 30 червня 2017 року детективи НАБУ здійснюють розслідування у 61 кримінальному провадженні
Детективи НАБУ 19 липня повідомили про підозру колишньому голові одного з міських судів Луганської області, який не вніс майно в електронну декларацію.
НАБУ вперше вручило підозру через подання брехливої е-декларації Фото:i.lb.ua

Це перше повідомлення про підозру серед усіх кримінальних проваджень, досудове розслідування у яких НАБУ та САП здійснюють на підставі аналізу даних в електронних деклараціях осіб чиновників, повідомляє прес-служба Національного антикорупційного бюро.

За версією слідства, суддя у відставці не вніс до електронних декларацій за 2015-2016 роки відомості про транспортні засоби та об’єкти нерухомості, які перебувають у нього в користуванні, а також про майно, що перебуває у власності та користуванні його колишньої дружини, на загальну суму понад 10 мільйонів гривень.

"Варто зазначити, що подружжя розірвало шлюб ще у 2011 році, але й надалі проживало однією сім’єю", - підкреслюють детективи.

Згідно з повідомленням, наразі вирішується питання про обрання судді запобіжного заходу.

У НАБУ розповіли, що досудове розслідування кримінального провадження за зазначеними фактами детективи НАБУ розпочали у листопаді 2016 року.

Екс-суддя підозрюється у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 366-1 ("Декларування недостовірної інформації") та ч.2 ст. 368-2 ("Незаконне збагачення") Кримінального кодексу.

У бюро повідомили, що станом на 30 червня 2017 року детективи НАБУ здійснюють  розслідування у 61 кримінальному провадженні, відкритому за результатами аналізу е-декларацій.

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро з 10 травня отримало повний доступ до Єдиного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

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20 07 2017 12:57
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