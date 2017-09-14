НОВИНИДетективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру депутату Київської міської ради Сергієві Кримчаку у справі про незаконне заволодіння земельними ділянками в столиці вартістю 3,5 млн грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ вручило підозру депутату Київради Кримчаку
Кримчака підозрюють у привласненні землі в Києві
Сергій Кримчак. Фото: glavcom.ua
Кримчака звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- ч.3 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ч.2 ст.209 (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);
- ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації).
За версією слідства, Кримчак в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин, організував злочинну схему заволодіння трьома ділянками загальною вартістю понад 3,5 млн грн, - повідомляє прес-служба НАБУ
Нагадаємо, депутата Київради Сергія Кримчака затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.
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14 09 2017 19:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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