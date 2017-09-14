НАБУ вручило підозру депутату Київради Кримчаку Кримчака підозрюють у привласненні землі в Києві

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру депутату Київської міської ради Сергієві Кримчаку у справі про незаконне заволодіння земельними ділянками в столиці вартістю 3,5 млн грн.

Сергій Кримчак. Фото: glavcom.ua

Кримчака звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч.3 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч.2 ст.209 (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);

ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації). За версією слідства, Кримчак в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин, організував злочинну схему заволодіння трьома ділянками загальною вартістю понад 3,5 млн грн, - повідомляє прес-служба НАБУ Нагадаємо, депутата Київради Сергія Кримчака затримали за підозрою у привласненні землі в столиці.

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