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НАБУ вручило підозру депутату Київради Кримчаку

Кримчака підозрюють у привласненні землі в Києві
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру депутату Київської міської ради Сергієві Кримчаку у справі про незаконне заволодіння земельними ділянками в столиці вартістю 3,5 млн грн.
НАБУ вручило підозру депутату Київради Кримчаку Сергій Кримчак. Фото: glavcom.ua

Кримчака звинувачують за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

  • ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
  • ч.3 та ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
  • ч.2 ст.209 (Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом);
  • ст.366-1 (Декларування недостовірної інформації).

За версією слідства, Кримчак в 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря Комісії Київради з питань земельних відносин, організував злочинну схему заволодіння трьома ділянками загальною вартістю понад 3,5 млн грн, - повідомляє прес-служба НАБУ

 
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14 09 2017 19:22
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