НАБУ викликало на допит нардепа Лозового, - ФОТО

Національне антикорупційне бюро України викликала на допит як свідка нардепа від Радикальної партії Андрія Лозового.

"Викликає детектив четвертого відділу детективів другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро. Міг би і солідніше викликати на допит - депутат все-таки", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook. Нардеп також опублікував фото повістки.

"З метою встановлення обставин, які мають значення для цього кримінального провадження... запрошую Вас з'явитися 16 лютого о 10:00 в Національне антикорупційне бюро для допиту в якості свідка", - йдеться в документі.

У якій саме кримінальній справі викликається депутат, не уточнюється. Лозовий пообіцяв прийти на допит.

Нагадаємо, щодо депутата порушено кримінальне провадження за е-декларацією.

Зазначимо, що Лозовий задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.