НАБУ викликало на допит нардепа Лозового, - ФОТО
"Викликає детектив четвертого відділу детективів другого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро. Міг би і солідніше викликати на допит - депутат все-таки", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook. Нардеп також опублікував фото повістки.
"З метою встановлення обставин, які мають значення для цього кримінального провадження... запрошую Вас з'явитися 16 лютого о 10:00 в Національне антикорупційне бюро для допиту в якості свідка", - йдеться в документі.
У якій саме кримінальній справі викликається депутат, не уточнюється. Лозовий пообіцяв прийти на допит.
Нагадаємо, щодо депутата порушено кримінальне провадження за е-декларацією.
Зазначимо, що Лозовий задекларував у готівці 150 тис євро, 50 тис доларів, 800 тис гривень і перелік із 25 об’єктів цінного рухомого майна (картини, антикваріат), вартість якого нардепу невідома. Водночас, у податковій відсутня інформація про доходи Лозового з 2000 року, а є тільки дані за 2015 рік про 69,5 тис грн. зарплати і 80,5 тис грн., отримані на виконання депутатських повноважень.
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