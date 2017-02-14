НАБУ використовує корумпованих суддів, - ЗМІ

Судді Солом'янського суду м.Києва, які заплямували свою репутацію, використовуються Національним антикорупційним бюро (НАБУ) для винесення потрібних бюро рішень.

Про це йдеться в публікації сайту "Голос.УА". Серед них видання називає Андрія Макуху і Олександра Бобровника.

Макуха потрапив в список 29 суддів, звільнених Верховною Радою 29 вересня 2016 року за порушення присяги. Ще в 2013 році він потрапив під підозру в отриманні хабара в розмірі 5500 доларів. А незабаром, замість відсторонення, він прийняв як мінімум два незаконних рішення, що стосувалися "майданівців".

У травні минулого року НАБУ почало розслідувати його діяльність. А вже в липні Макуха виносить рішення, вигідне бюро, заарештувавши менеджерів Одеського припортового заводу Сергія Перелому і Миколу Щурікова. Служитель Феміди відмовився врахувати дані ревізії ОПЗ, проведеної Державною фінансовою інспекцією за дорученням Кабміну, яка не виявила порушень і зловживань, що явно не влаштовувало НАБУ. Зате були взяті до уваги результати перевірки, здійсненої приватною фірмою на замовлення бюро. Сьогодні ж справа ОПЗ має зовсім інший вигляд: покупця для підприємства не знайшли, в зриві приватизації депутати звинувачують НАБУ і, зокрема, заступника Ситника Гізо Углаву з команди Михайла Саакашвілі.

Інший суддя все того ж Солом'янського суду Олександр Бобровник був оголошений раніше Українською Гельсінською Спілкою за підсумками 2015 року одним з 5-ти лауреатів антипремії "Будяк року" "за порушення права на справедливий суд". А журналісти програми "Слідство.Інфо" звинуватили його в причетності до злочинної схеми по незаконному відбиранню житла у громадян, в якій задіяні нотаріуси та судді. Серед його скандальних рішень - закриття кримінального провадження стосовно близького соратника Януковича - Юрія Іванющенка, більш відомого, як Юра "Єнакіївський", відмова в доступі до документів із закупівель Мінекології часів Миколи Злочевського (втрати бюджету склали 51 млн.грн).

Проте в січні 2017 р. Бобровника прямо з лікарні із загіпсованою рукою привезли в суд, щоб він з подачі НАБУ відправив за грати на два місяці заступників голови правління "Укргазвидобування" Олександра Сомова і Вадима Шленчака. Джерело сайту "Енергетичний термінал" пояснює таку прислужливу поведінку судді дуже просто: "він на гачку у НАБУ - на нього у них кримінальні справи". Цей же суддя Бобровник відзначився і в так званій "справі Об'єднаної гірничо-хімічної компанії "(ОГХК), грубо порушуючи процесуальні норми.

Експерти припускають, що за наполегливими вимогами голови НАБУ А. Ситника щодо створення Антикорупційного суду ховається бажання мати власну керовану судову структуру. А досвід використання скомпрометованих суддів Солом'янського суду дозволяє припустити, що саме вони можуть бути пролобійовані до її можливого складу.