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НАБУ викрило корупційні схеми в АПК більш ніж на 2 млрд гривень

ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" відшкодовано близько 70 млн грн.
Детективи Національного антикорупційного бюро викрили корупційні схеми в агропромисловому секторі більш ніж на 2 мільярди гривень.
НАБУ викрило корупційні схеми в АПК більш ніж на 2 млрд гривень Фото: kievsmi.net

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

"Корупція в галузі АПК - це переважно махінації з землею та розтрата коштів та майна державних підприємств. Зараз НАБУ розслідує незаконні операції з майже 8 тис. га земель сільськогосподарського призначення, власником яких є держава", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що завдяки розслідуванням детективів Бюро і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в сфері АПК ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" відшкодовано близько 70 млн грн.

Схема, до якої вдаються корупціонери, полягає в розтраті коштів і майна підприємств з участю компаній-посередників, якими продукція збувається за зниженими цінами, а вони, зі свого боку, перепродують її за ринковими. У результаті доходи осідають на рахунках посередників, які іноді є підконтрольними керівникам держпідприємств.

"Так, наприклад, було завдано збитків ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація". За цими фактами детективи Національного бюро розслідували не менше п'яти кримінальних проваджень. Дві справи вже передали до суду", - зазначили в НАБУ.

Згідно з повідомленням, прикладом масштабної корупції можуть бути незаконні дії президії Національної академії аграрних наук. У 2008-2016 роках вона ініціювала ухвалення низки рішень, згідно з якими 200 га державних земель перейшли у приватну власність.

"Таким чином, за версією слідства, президія НААН формально "задовольняла конституційні права громадян", а насправді вчинила злочин, яким заподіяла державі близько 1 млрд грн збитків", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ розслідує понад 100 проваджень, пов'язаних з корупцією на держпідприємствах.

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15 08 2017 22:45
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