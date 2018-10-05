НАБУ викрило корупційні схеми в оборонній сфері на понад 1 млрд грн
У НАБУ зазначають, щонайменше на 15 підприємствах комплексу детективи НАБУ наразі зафіксували факти, які стали підставою для відкриття кримінальних проваджень. Найчастіше йдеться про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також закупівлю товарів за завищеними цінами через компанії-посередники, наближені до керівництва держустанов, повідомляє прес-служба бюро.
Внаслідок таких дій, на думку детективів, за попередніми оцінками, інтересам держави завдано шкоду на суму понад 620 млн грн та 3 млн доларів.
"Відповідно до розслідувань детективів, ключову роль у появі корупційних схем на підприємствах ОПК відіграють посадовці держструктур: кожен другий підозрюваний у злочинах, викритих НАБУ, належить до цієї категорії", - зазначають у прес-службі.
Водночас, крім розслідувань існуючих корупційних схем, детективи НАБУ запобігають появі нових. Зокрема, виявляючи корупційні ризики, відповідно до вимог чинного законодавства вони звертаються до посадовців для їхнього усунення.
"Приміром, у такий спосіб вдалося запобігти закупівлі за завищеними цінами паливно-мастильних матеріалів та постачання обмундирування неналежної якості. Загалом, завдяки цій діяльності детективів НАБУ, вдалося запобігти розкраданню понад 130 млн грн", - додають в НАБУ.
Нагадаємо, що авіаремонтний завод, який входить до державного концерну "Укроборонпром", купляє лопаті гвинта до гелікоптерів "Улан-Уденського лопатного заводу", що пов’язаний із державним російським підсанкційним холдингом "Ростех". Закупівлю проводять через фірми-посередники, зокрема через фірму сина заступника "Укроборонпрому" Олександра Стеценка.
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