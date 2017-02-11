НАБУ викрило Укрзалізницю на розтраті 20 млн гривень при закупівлі металовиробів

Національне антикорупційне бюро 1 листопада повідомило про підозру чотирьом особам у заволодінні більш як 20 млн грн державного підприємства "Укрзалізничпостач" (нині - філія "Укрзалізниці").

Як повідомляється на сайті бюро, підозри пред'явлені:

заступнику директора ДП "Укрзалізничпостач", члену комітету з конкурсних торгів, дії якого кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

начальнику управління закупівельних процедур ДП "Укрзалізничпостач", члену комітету з конкурсних торгів (ч.5 ст.191 КК України);

директору підприємства-постачальника, дії якого кваліфіковано за ч.5 ст.191, ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 3 ст. 212 (Ухилення від сплати податків) КК України;

фінансовому директору групи компаній, у яку входило підприємство-постачальник (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212).

За версією слідства, протягом 2014 року посадові особи ДП "Укрзалізничпостач" вступили у змову з представниками одного з приватних підприємств, яке мало намір поставити метизну продукцію для потреб "Укрзалізниці". За домовленістю посадові особи УЗ допомогли вибраному ТОВ перемогти у тендері, після чого уклали угоду на постачання метизної продукції за цінами, які на той момент майже вдвічі перевищували середньоринкові. В результаті, за версією слідства, "Укрзалізниці" було завдано майнової шкоди у розмірі понад 20 млн грн.

Досудове розслідування триває. Зараз детективи НАБУ встановлюють місцезнаходження ще одної людини, яка, ймовірно, причетна до скоєння злочину, для повідомлення їй про підозру.

Розслідування НАБУ здійснює з липня 2016.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Філія Центру забезпечення виробництва компанії "Укрзалізниця" закупила у компанії "Інтеркабель Київ" кабельно-провідникову продукцію, вироблену в Росії, за 117,4 мільйона гривень.

Нагадаємо, Київський апеляційний адміністративний суд у середу, 18 жовтня, підтвердив незаконність передачі "Укрзалізниці" з підпорядкування Мінінфраструктури в підпорядкування Мінекономрозвитку.



