НАБУ вимагає стягнути 100 млн застави за Насірова в дохід держави

Йдеться про необхідність здати британський паспорт, чого, за даними НАБУ, Насіров не зробив досі.

Слухання щодо цього питання відбудуться завтра, 7 червня, о 10:00, - повідомляє Громадське з посиланням на джерела в НАБУ.

Як відомо, Солом'янський районний суд Києва вирішив продовжити запобіжний захід для голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на два місяці, до 26 червня.

Однак захист Насірова вирішив оскаржити рішення про продовження йому запобіжного заходу у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Раніше Насіров запевнив, що носить електронний браслет, однак відмовився показувати його журналістам, тому що той в інтимній зоні.

Відзначимо, що відсторонений керівник фіскальної служби Роман Насіров заявляв, що не просив у НАБУ дозволу на поїздку до Польщі і звертався із проханням дозволити виїхати за кордон лише один раз.

30 травня детективи НАБУ відмовили Насірову.

"Це вже друге звернення голови ДФС. Вперше до детективів Бюро він клопотав у квітні з проханням надати дозвіл відвідати змагання збірної України по дзюдо у Варшаві. 25 травня до НАБУ надійшло клопотання щодо надання дозволу на виїзд до Сполучених Штатів Америки, мотивуючи поїздку необхідністю "проходження лікування", - зазначили у НАБУ.