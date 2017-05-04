НАБУ взялося перевіряти формулу "Роттердам +"

Та зловживання в НКРЕКП

Національне антикорупційне бюро почало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами НКРЕКП через так звану формулу "Роттердам +"

Про це йдеться у відповіді НАБУ на звернення народного депутата Віктора Чумака.

"За результатами збору інформації по формуванню НКРЕКП вартості електроенергії за формулою "Роттердам +" 24 березня НАБУ розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Нацкомісії з ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в документі.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації з весни цього року вважають за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Зазначимо, що раніше Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення формулою "Роттердам +".