НАБУ взялося перевіряти формулу "Роттердам +"
Про це йдеться у відповіді НАБУ на звернення народного депутата Віктора Чумака.
"За результатами збору інформації по формуванню НКРЕКП вартості електроенергії за формулою "Роттердам +" 24 березня НАБУ розпочато досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Нацкомісії з ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України", - йдеться в документі.
Цей злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, згідно з новою методикою, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації з весни цього року вважають за формулою "вартість вугілля в порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".
Зазначимо, що раніше Європейська Комісія висловила президенту Петру Порошенку та прем’єр-міністру Володимиру Гройсману своє незадоволення формулою "Роттердам +".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану