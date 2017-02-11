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НАБУ закупило у фігуранта "справи рюкзаків" спортивні костюми по 5 тис грн, - ЗМІ

Журналіст Станіслав Речинський вважає, що в "рюкзачної" справи є політична мотивація
Журналіст Станіслав Речинський оприлюднив "Специфікацію до договору", згідно з якою НАБУ закупило в квітні 2017 року 42 спортивні костюми на загальну суму 204,5 тис. грн у фігуранта "справи рюкзаків" Володимира Литвина.
НАБУ закупило у фігуранта "справи рюкзаків" спортивні костюми по 5 тис грн, - ЗМІ Фото: nabu.gov.ua

"Дивна річ. Виявляється, НАБУ закупило в того самого підприємця Литвина, якого зараз судять за "рюкзачною" справою, спортивні костюми майже по 5 тисяч гривень кожен на суму 340 тисяч гривень. Питання - в Україні дешевших костюмів не знайшлося? Або вони більш особливі й тактичні, ніж рюкзаки для АТО? Чи все-таки в "рюкзачної" справи є політична мотивація?" - написав він в Facebook, повідомляє Цензор.НЕТ

Нагадаємо,  31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. 1 листопада підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Раніше, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Проте,  Солом'янський райсуд Києва відпустив сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова під особисте зобов'язання.

Зазначимо, Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

 

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02 11 2017 20:11
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