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НАБУ заперечує, що розслідувало справу щодо Манафорта

Він не був і не є українським державним службовцем, і відтак не є підслідним НАБУ
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заперечує, що розслідувало справу щодо екс-голови виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пола Марафорта, який також організовував політичну кампанію Віктора Януковича.
НАБУ заперечує, що розслідувало справу щодо Манафорта Фото: nabu.gov.ua

"НАБУ, як правоохоронний орган, покликаний розслідувати корупцію українських топ-посадовців, не уповноважене проводити офіційне розслідування причетності Пола Манафорта до одержання коштів від "Партії Регіонів". Він не був і не є українським державним службовцем, і відтак не є підслідним НАБУ", —  повідомила прес-служба НАБУ 24 травня.

Напередодні видання BBC повідомило, що після зустрічі Петра Порошенка із Дональдом Трампом у 2017 році, НАБУ закрило розслідування щодо Манафорта.

"Невдовзі після візиту Порошенка до Вашингтона НАБУ заявило, що більше не розслідує справу Манафорта. Хоча жодне із джерел ВВС не припустило, що пан Трамп скористався зустріччю в Овальному кабінеті, аби попросити українського президента припинити розслідування проти Манафорта", — йдеться у статті ВВС.

НАБУ у 2016-2017 роках розслідувало справу щодо так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, у якій фігурував голова Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського. Також у цих документах фігурувало й прізвище Манафорта.

У серпні 2016-го НАБУ опублікувало частину документів "чорної бухгалтерії" із прізвищем Манафорта.

"Останній запис у "книзі" стосовно П. Манафорта датується 5 жовтня 2012 року. Наголошуємо, що наявність прізвища П.Манафорта у "списках" не означає, що він дійсно отримав ці кошти, адже у графі отримувачів містяться підписи інших осіб. Досудове розслідування у даному провадженні триває", — йшлося у повідомленні НАБУ за серпень 2016 року.

У червні 2017 року НАБУ передало справу щодо "чорної бухгалтерії" до Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури. Це пояснили тим, що розслідування стосується діяльності злочинної групи режиму Януковича.

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24 05 2018 16:58
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