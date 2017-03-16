Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

НАБУ затримало двох працівників СБУ за вимагання $50 тис хабара

Наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру
Детективи НАБУ затримали двох співробітників СБУ під час отримання хабара.
НАБУ затримало двох працівників СБУ за вимагання $50 тис хабара Фото:facebook.com/LlutsenkoYuri

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки СБУ затримали двох працівників Служби безпеки України під час отримання неправомірної вигоди.

Детективами задокументовано факт вимагання затриманими 50 тис. дол. США та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес.

Наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру, які вранці будуть передані на погодження до САП, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила посадовців комунального підприємства "Київпастрансу" на привласненні понад 30 млн грн.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

16 03 2017 06:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.