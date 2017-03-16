НАБУ затримало двох працівників СБУ за вимагання $50 тис хабара

Детективи НАБУ затримали двох співробітників СБУ під час отримання хабара.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури спільно зі співробітниками внутрішньої безпеки СБУ затримали двох працівників Служби безпеки України під час отримання неправомірної вигоди.

Детективами задокументовано факт вимагання затриманими 50 тис. дол. США та одержання через посередника половини цієї суми від двох керівників суб'єктів господарювання за нездійснення тиску на їхній бізнес.

Наразі оперативникам СБУ готуються повідомлення про підозру, які вранці будуть передані на погодження до САП, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою викрила посадовців комунального підприємства "Київпастрансу" на привласненні понад 30 млн грн.