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НАБУ затримало екс-посадовця ДПЗКУ, який причетний до розкрадання $60 млн

Чиновник зі своїми колегами організував групу з метою особистого збагачення
Національне антикорупційне бюро у вівторок затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад 60 млн доларів.
НАБУ затримало екс-посадовця ДПЗКУ, який причетний до розкрадання $60 млн Фото: nabu.gov.ua

Пд час обшуків вилучено великі суми грошей і комп'ютерну техніку, - повідомляють на сайті НАБУ.

Слідство встановило, що 2014 року після призначення на посаду в ДПЗКУ чиновник зі своїми колегами організував групу з метою особистого збагачення.

"Вони розробили схему, за якою зерно, яке належало ДПЗКУ, продавалося за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних посадовим особам ДПЗКУ і згаданому зернотрейдеру", - сказано в повідомленні.

Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими. Різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних підозрюваним. Згідно з контрактами, поставки зерна відбувалися на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковими правилами і наражало державне підприємство на ризик не отримати коштів за свою продукцію.

В кінцевому підсумку ДПЗКУ не отримала більшої частини коштів за продане зерно і зазнала збитків на суму понад 60 млн доларів.

Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро почали в липні 2016 року. Зараз вони встановлюють місцезнаходження інших учасників організованого угруповання.

Нагадаємо, одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України взято під варту.

Раніше IPress.ua повідомляв, що державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) отримала майже  70 млн грн відшкодування після викриття корупційних схем зусиллями детективів бюро.

Нагадаємо, у Запорізькій області екс-глава держпідприємства обікрав його майже на 2 млн грн і втік до окупованого Криму.

 

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24 01 2017 18:21
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