НАБУ затримало екс-посадовця ДПЗКУ, який причетний до розкрадання $60 млн

Чиновник зі своїми колегами організував групу з метою особистого збагачення

Національне антикорупційне бюро у вівторок затримало колишнього начальника інформаційно-аналітичного управління ПАТ "Державна продовольча зернова корпорація" (ДПЗКУ) і представника міжнародного зернотрейдера за підозрою в заподіянні збитку ДПЗКУ на суму понад 60 млн доларів.

Пд час обшуків вилучено великі суми грошей і комп'ютерну техніку, - повідомляють на сайті НАБУ.

Слідство встановило, що 2014 року після призначення на посаду в ДПЗКУ чиновник зі своїми колегами організував групу з метою особистого збагачення.

"Вони розробили схему, за якою зерно, яке належало ДПЗКУ, продавалося за заниженими цінами одному з міжнародних зернотрейдерів через низку приватних компаній-посередників, підконтрольних посадовим особам ДПЗКУ і згаданому зернотрейдеру", - сказано в повідомленні.

Зерно, придбане за заниженими цінами, міжнародний зернотрейдер продавав за ринковими. Різниця у вартості мала надійти на рахунки однієї з компаній-посередників, підконтрольних підозрюваним. Згідно з контрактами, поставки зерна відбувалися на умовах післяплати, що не відповідало встановленим ринковими правилами і наражало державне підприємство на ризик не отримати коштів за свою продукцію.

В кінцевому підсумку ДПЗКУ не отримала більшої частини коштів за продане зерно і зазнала збитків на суму понад 60 млн доларів.

Досудове розслідування за наведеними фактами детективи Бюро почали в липні 2016 року. Зараз вони встановлюють місцезнаходження інших учасників організованого угруповання.

Нагадаємо, одного із керівників фермерського господарства, який причетний до розкрадання майна Державної продовольчо-зернової корпорації України взято під варту.