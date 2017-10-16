НАБУ затримало одного з інвесторів "Трейд Коммодіті"

Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським

Слідчі Національного антикорупційного бюро затримали одного з інвесторів "Трейд Коммодіті" Володимира Трофименка.

Трофименка доставили в НАБУ на вулицю Сурікова, - повідомили у прес-службі компанії, інформує Українська правда.

Затримання Трофименка відбулось майже одразу після його спільної прес-конференції з іншим інвестором "Трейд Коммодіті" Андрієм Адамовським, яка відбулася у понеділок вранці.

На прес-конференції Адамовський і Трофименко зокрема звинуватили НАБУ у необґрунтованості кримінальної справи проти "Трейд Коммодіті".

Як відомо, компанія "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує в корупційній схемі закупівлі палива для Міністерства оборони, починаючи з 2016 року виграла державних тендерів на 4,8 мільярдів гривень.

Крім тендерів Міністерства оборони, "Трейд Коммодіті" неодноразово вигравала аукціони "Укрзалізниці", "Енергоатому", "Центренерго", а також кількох морських портів, зокрема, Маріупольського, Бердянського та Білгород-Дністровського.

Детективи НАБУ і САП у середу, 11 жовтня затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

За інформацією "Наших грошей", у злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", яку пов'язують з депутатом від БПП Олександром Грановським.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, ймовірно, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 млн грн під час закупівлі палива для Міноборони.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він "Українській правді".

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.