Помічницю київського судді затримали на хабарі
"За версією слідства, ця особа ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення у його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ нібито за умови сплати ним 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн)", - повідомляється на сайті бюро.
23 січня помічниця судді отримала обумовлену суму, після чого була затримана детективами НАБУ.
Їй повідомлено про підозру за ч.4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі). Подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.
Чи замішаний у справі суддя, помічницею якої була затримана, не вказано.
Раніше iPress.ua повідомляв про Суддю Кіровоградського районного суду, якого затримали на хабарі.
Суддя через посередника-адвоката вимагав $3 тис за винесення судового рішення з умовним терміном покарання у справі про виробництво наркотиків для раніше засудженого.
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