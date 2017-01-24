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Помічницю київського судді затримали на хабарі

Чи замішаний у справі суддя, помічницею якої була затримана, не вказано
Національне антикорупційне бюро 23 січня затримало помічницю судді Апеляційного суду Київської області.
Помічницю київського судді затримали на хабарі Фото:i.lb.ua

"За версією слідства, ця особа ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення у його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ нібито за умови сплати ним 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн)", - повідомляється на сайті бюро.

23 січня помічниця судді отримала обумовлену суму, після чого була затримана детективами НАБУ.

Їй повідомлено про підозру за ч.4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 КК України (Пропозиція, обіцянка чи надання неправомірної вигоди службовій особі). Подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Чи замішаний у справі суддя, помічницею якої була затримана, не вказано.

Раніше iPress.ua повідомляв про Суддю Кіровоградського районного суду, якого затримали на хабарі.

Суддя через посередника-адвоката вимагав $3 тис за винесення судового рішення з умовним терміном покарання у справі про виробництво наркотиків для раніше засудженого.

 
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24 01 2017 18:38
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