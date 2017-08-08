НАБУ затримало шістьох осіб, причетних до розкрадання держкоштів на проекті "Стіна"

Детективи НАБУ під процесуальним рукововодством прокурорів САП сьогодні затримали 6 осіб в рамках розслідування кримінального провадження за фактом розтрати держкоштів, виділених на реалізацію проекту "Стіна".

Вони затримані в порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України. У Бюро уточнили, що серед затриманих — службові особи Держприкордонслужби України та підприємств-підрядників. Всіх їх доставляють в НАБУ в Києві для вручення письмового повідомлення про підозру.

"Для з'ясування обставин вчинення злочину детективи НАБУ і прокурори САП проводять слідчі дії (обшук) в Києві, Київській області, Чернігові та Харкові. Паралельно здійснюється оцінка зібраних доказів і вирішується питання про затримання інших осіб", - повідомляє прес-служба НАБУ.

Держприкордонслужба України має намір витратити на проект "Стіна" в 2017 році близько 500 млн грн.

Нагадаємо, проект "Стіна", або Європейський вал був презентований Арсенієм Яценюком на засіданні Кабінету Міністрів України 3 вересня 2014 року. Тоді було запропоновано впродовж шести місяців облаштувати оборонні споруди, системи спостереження, рокади на всій довжині кордону.