НАБУ затримало шістьох осіб, причетних до розкрадання держкоштів на проекті "Стіна"
Вони затримані в порядку ст. 208 КПК за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 210 Кримінального кодексу України. У Бюро уточнили, що серед затриманих — службові особи Держприкордонслужби України та підприємств-підрядників. Всіх їх доставляють в НАБУ в Києві для вручення письмового повідомлення про підозру.
"Для з'ясування обставин вчинення злочину детективи НАБУ і прокурори САП проводять слідчі дії (обшук) в Києві, Київській області, Чернігові та Харкові. Паралельно здійснюється оцінка зібраних доказів і вирішується питання про затримання інших осіб", - повідомляє прес-служба НАБУ.
Держприкордонслужба України має намір витратити на проект "Стіна" в 2017 році близько 500 млн грн.
Нагадаємо, проект "Стіна", або Європейський вал був презентований Арсенієм Яценюком на засіданні Кабінету Міністрів України 3 вересня 2014 року. Тоді було запропоновано впродовж шести місяців облаштувати оборонні споруди, системи спостереження, рокади на всій довжині кордону.
Минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив про виявлення "певних невідповідностей" у фінансуванні проекту "Стіна".
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