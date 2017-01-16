НАБУ затримало шістьох осіб, яких підозрюють у розкраданні 50 млн грн

Серед затриманих - два керівники державного підприємства, розташованого у Кіровоградській області, а також чотири представники комерційних компаній

Шістьох осіб, які, за версією слідства, причетні до організації схеми з розкрадання державного майна на суму близько 50 млн грн, затримали упродовж 12 та 16 січня.

Під час досудового розслідування детективи НАБУ встановили, що зазначені особи, вступивши в змову, у 2015-2016 роках заволоділи врожаєм аграрного держпідприємства й у подальшому легалізували вкрадене.

Двом затриманим - керівнику держпідприємства та представнику комерційної компанії - повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Одному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 млн грн, іншому — цілодобовий домашній арешт.

"Решті затриманих — трьом представникам комерційних структур та ще одному керівнику згаданої державної компанії, задіяним у корупційній схемі, — про підозру повідомлять упродовж доби. Детективи Бюро та прокурори САП наполягатимуть на обранні для них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили у прес-службі.

Нагадаємо, що НАБУ повернуло державі понад 100 млн грн протягом 2016 року.