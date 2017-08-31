CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДетективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ затримало суддю Ленінського районного суду Полтави
Йому збираються вручити підозру в хабарництві
Фото: kievsmi.net
Як повідомляє прес-служба НАБУ, він узяв гроші за винесення рішення на користь позивача, який вимагав стягнути заборгованість на суму 100 тис грн.
НАБУ планує повідомити судді підозру за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу й отримати дозвіл Вищої ради правосуддя на його арешт.
Кримінальне провадження, відповідно до якого затримали суддю, розслідують з березня 2017 року.
Нагадаємо, що в Луганській області детективи НАБУ спільно з співробітниками СБУ та САП затримали голову суду на хабарі $5 тисяч.
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31 08 2017 18:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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