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НАБУ затримало суддю Ленінського районного суду Полтави

Йому збираються вручити підозру в хабарництві
Детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.
НАБУ затримало суддю Ленінського районного суду Полтави Фото: kievsmi.net

Як повідомляє прес-служба НАБУ, він узяв гроші за винесення рішення на користь позивача, який вимагав стягнути заборгованість на суму 100 тис грн.

НАБУ планує повідомити судді підозру за ч.3 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу й отримати дозвіл Вищої ради правосуддя на його арешт.

Кримінальне провадження, відповідно до якого затримали суддю, розслідують з березня 2017 року.

Нагадаємо, що в Луганській області детективи НАБУ спільно з співробітниками СБУ та САП затримали голову суду на хабарі $5 тисяч.

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31 08 2017 18:36
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