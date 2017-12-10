НАБУ затримали ймовірного фігуранта "газової справи"
Затриманий переховувався від слідства й був оголошений у розшук у серпні 2016 року, повідомляє офіційний сайт НАБУ.
Затриманий підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Зокрема, йдеться про участь у злочинній організації; заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене в складі злочинної організації; легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; фіктивне підприємництво.
Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, наприкінці липня Печерський районний суд міста Києва виніс вирок одному з фігурантів "справи Онищенка" Юрію Дубинському: він пішов на угоду зі стороною обвинувачення і готовий компенсувати 30 мільйонів гривень "Укргазвидобуванню".
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