Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

НАБУ затримали ймовірного фігуранта "газової справи"

Затриманий переховувався від слідства й був оголошений у розшук у серпні 2016 року
12 жовтня НАБУ разом із САП затримали ймовірного учасника злочинної організації з розкрадання природного газу, видобутого в рамках договорів про спільну діяльність із ПАТ "Укргазвидобування".
НАБУ затримали ймовірного фігуранта "газової справи" НАБУ. Фото: nabu.gov.ua

Затриманий переховувався від слідства й був оголошений у розшук у серпні 2016 року, повідомляє офіційний сайт НАБУ.

Затриманий підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Зокрема, йдеться про участь у злочинній організації; заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовою особою службовим становищем, вчинене в складі злочинної організації; легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; фіктивне підприємництво.

Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, наприкінці липня Печерський районний суд міста Києва виніс вирок одному з фігурантів "справи Онищенка" Юрію Дубинському: він пішов на угоду зі стороною обвинувачення і готовий компенсувати 30 мільйонів гривень "Укргазвидобуванню".

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 10 2017 17:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.