НАБУ завело справу на депутатів, які перешкоджали доставці Насірова в Інститут кардіології, - ВІДЕО

Дії нардепів кваліфіковані як опір працівникам правоохоронного органу під час виконання ними службових обов'язків

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом подій, які відбулися 4 березня біля будівлі Інституту кардіології імені академіка М. Д. Стражеска, куди з лікарні "Феофанія" був доставлений керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров.

"Дії осіб, які чинили опір співробітникам Бюро, кваліфіковані за ч. 2. ст. 342 Кримінального кодексу України ("Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків"), - повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ нагадали, що 4 березня група людей, які називали себе народними депутатами, перешкоджали працівникам Бюро безперешкодно доставити Насірова на обстеження в згаданий медичний заклад з метою проведення об'єктивної оцінки стану його здоров'я.

4 березня народні депутати від Блоку Петра Порошенка Гліб Загорій, Валерій Давиденко та Андрій Антонищак намагалися перешкодити транспортуванню голови Фіскальної служби Романа Насірова в Інститут кардіології імені Стражеска.

Нагадаємо, що Насіров ще 3 березня зліг у клінічну лікарню "Феофанія" з інфарктом. Того ж дня детективи НАБУ повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому закидають неправомірне розстрочення податкових боргів підприємствам Онищенка та нанесення збитків державі на 2 млрд грн.