НАБУ завело справу на депутатів, які перешкоджали доставці Насірова в Інститут кардіології, - ВІДЕО
"Дії осіб, які чинили опір співробітникам Бюро, кваліфіковані за ч. 2. ст. 342 Кримінального кодексу України ("Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків"), - повідомляє прес-служба НАБУ.
У НАБУ нагадали, що 4 березня група людей, які називали себе народними депутатами, перешкоджали працівникам Бюро безперешкодно доставити Насірова на обстеження в згаданий медичний заклад з метою проведення об'єктивної оцінки стану його здоров'я.
4 березня народні депутати від Блоку Петра Порошенка Гліб Загорій, Валерій Давиденко та Андрій Антонищак намагалися перешкодити транспортуванню голови Фіскальної служби Романа Насірова в Інститут кардіології імені Стражеска.
Нагадаємо, що Насіров ще 3 березня зліг у клінічну лікарню "Феофанія" з інфарктом. Того ж дня детективи НАБУ повідомили йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Йому закидають неправомірне розстрочення податкових боргів підприємствам Онищенка та нанесення збитків державі на 2 млрд грн.
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