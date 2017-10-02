Розслідування "газової справи" Онищенка підходить до завершення, - НАБУ
"В понеділок перша частина цієї справи, яка стосується тих, фігурантів, які встановлені, перебувають під вартою чи під іншими запобіжними заходами, планується оголошення про закінчення... і відповідно початок ознайомлення фігурантів справи для подальшої передачі до суду", - повідомив директор НАБУ Артем Ситник на брифінгу 10 лютого, інформує "Українська Правда".
Також Ситник на брифінгу відзвітував, що за 14 місяців діяльності НАБУ в рамках кримінальних розслідувань наклало арешт на 601 мільйон гривень, 80 мійльонів доларів і 7 мільйонів євро, а також на велику кількість нерухомості.
Наразі, за словами Ситника, Антикорупційне бюро розслідує 264 кримінальних проваджень.
Зазначимо, 24 січня детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали двох колишніх заступників голови правління та одного з начальників управління ПАТ "Укргазвидобування".
Раніше повідомляли, що президент України Петро Порошенко може бути допитаний у справі Олександра Онищенка.
Нагадаємо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
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