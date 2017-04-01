НАБУ завершило досудове розслідування за фактом привласнення держкоштів

НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури завершило досудове розслідування кримінального провадження за фактом завершеного замаху на заволодіння 18,8 млн грн держкоштів.

Дії підозрюваних кваліфікували за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем", "Службове підроблення"), повідомляє прес-служба НАБУ.

Наразі стороні захисту відкрили доступ до матеріалів слідства.

За версією слідства, організована група впродовж 2015 року створила фіктивну заборгованість держпідприємства перед підконтрольним приватним підприємством, звернулася до суду для її стягнення, а у подальшому мала намір одержати кошти за рахунок реалізації нерухомого майна даного держпідприємства.

За даними голови САП Назара Холодницького, йдеться про ДП "Запоріжцивільпроект", а приватне підприємство - "Проектбудстандарт".

Нагадаємо, що Національне антикорупційне бюро України повідомило, що йому вдалося повернути державі понад 100 млн гривень протягом 2016 року.

Варто відзначити, що НАБУ розпочало досудове розслідування за фактом одержання деякими народними депутатами, чиї особи не встановлено, хабара при голосування за призначення Юрія Луценка генпрокурором.