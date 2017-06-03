НАБУ завершило досудове розслідування щодо хабарництва в ГПУ
"Усього за три місяці детективи НАБУ завершили досудове розслідування стосовно заступника начальника відділу Генеральної прокуратури України, який через посередника намагався передати хабар особі, яка займає особливо важливе становище, з метою вчинення дій в інтересах підозрюваного. Стороні захисту відкрито доступ до матеріалів кримінального провадження", - повідомляє прес-служба НАБУ.
Підозрюваному інкримінують злочин, передбачений статтею 369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).
Як повідомлялося, вищезгаданого чиновника було затримано у грудні 2016 року за підозрою у спробі передати 5 тисяч доларів хабара задля впливу на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ, ініційованої НАБУ.
Перевірку здійснювали в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактами розтрати у грудні 2015 року 1,8 млн грн державних коштів (ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу), розпочатого детективами НАБУ у січні 2016 року. За версією слідства, злочин відбувся через укладання договорів на надання послуг з обслуговування між Генпрокуратурою та низкою підприємств із ознаками фіктивності.
Зазначимо, Солом'янський районний суд Києва обрав затриманій напередодні посадовій особі ГПУ запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, 9 грудня детективи НАБУ за участю аникорупційних прокурорів викрили посадовця ГПУ на хабарі, який жінка намагалася передати задля впливу на результати позапланової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ГПУ.
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