НАБУ завершило розслідування "бурштинової справи"

НАБУ завершило досудове слідство у "бурштиновій справі".

За результатами спецоперації антикорупційного бюро було оголошено про підозру шістьом фігурантам справи, у тому числі двом депутатам, - повідомляє прес-служба відомства.

Раніше представники НАБУ повідомляли про викриття щонайменше 5 епізодів злочинної діяльності підозрюваних. У межах спецоперації агент, який виступав від імені "іноземної компанії, зацікавленої у видобутку бурштину в Україні", передав 300 тис. дол. для забезпечення підготовки законопроектів, впливу на посадовців Держгеокадастру, Держлісагентства, Держгеонадр України, а також представників місцевого самоврядування для ухвалення рішень на користь зазначеної "іноземної компанії". Наразі дві треті коштів вилучено як речові докази у справі.

Крім того, агент НАБУ неодноразово зустрічався з фігурантами справи та документував усі зустрічі за допомогою прихованої камери.

Наразі підозрюваному нардепу, секретарю Комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності Верховної Ради України оголошено про підозру за ч. 4 ст. 358 ККУ - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка посідає особливо відповідальне становище.

Його колезі, також нардепу, заступнику голови парламентського комітету з питань промислової політики, інкримінують ту саму статтю.

Аналогічну підозру оголошено помічнику-консультанту народного депутата, який виступив у ролі пособника в отриманні хабара.

Представнику міжфракційного об’єднання Верховної Ради України "Депутатський контроль" та двом його пособникам було оголошено про підозру за ст. 28 і 369-2 Кримінального кодексу - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на схвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, або пропозиція чи обіцянка здійснити вплив за надання такої вигоди.

Представники НАБУ нагадують, що затримання причетних до зафіксованих слідством злочинів осіб сталося 19 червня 2017 року. 11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення причетних до злочинів нардепів до кримінальної відповідальності.