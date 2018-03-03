НАБУ завершило розслідування щодо глави Держаудитслужби Гаврилової

Після ознайомлення Гаврилової з матеріалами буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду

Детективи НАБУ повідомили голові Держаудитслужби Лідії Гавриловій про завершення досудового розслідування стосовно неї та відкрили доступ посадовцю та її захисникам до матеріалів слідства.

Після ознайомлення з матеріалами буде складено обвинувальний акт для подальшого скерування до суду, повідомили в Національному антикорупційному бюро.

Як з'ясувало слідство, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015-2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджена доказами, та вартість яких значно перевищує її законні доходи.

Крім того, на переконання детективів Бюро, посадовець внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного в неї та членів її сім'ї майна.



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Нагадаємо, 23 січня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили Гавриловій про підозру в незаконному збагаченні в розмірі близько 10 млн грн та декларуванні недостовірних даних.

29 січня цього року суддя Вадим Сенін залишив без задоволення клопотання НАБУ і САП про відсторонення Гаврилової від посади голови Державної аудиторської служби України.

21 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на все майно Гаврилової.