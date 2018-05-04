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НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки

Матеріали відкриті адвокатам для ознайомлення
Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро завершили досудове розслідування в кримінальному провадженні стосовно сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра й екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря, підозрюваних у розкраданні коштів під час закупівлі МВС рюкзаків для Нацгвардії.
НАБУ завершило розслідування справи про рюкзаки Фото: mvs.gov.ua

В четвер адвокатів сповістили про завершення розслідування і можливість почати ознайомлення з матеріалами справи.

Після ознайомлення справу буде передано до суду, - повідомив заступник керівника САП Володимир Кривенко, інформують "Українські новини".

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

У лютому 2016 року було опубліковано відео, на якому людина, схожа на сина голови МВС, обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Чеботаря, поставку партії рюкзаків для підрозділів відомства. Діалог на відео датований груднем 2014 року, а вже в лютому 2015 року МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн.

Міністерство внутрішніх справ, очолюване Арсеном Аваковим, вважає дії Національного бюро "політичними, а не юридично обґрунтованими".

31 жовтня НАБУ повідомило про підозру двом з трьох фігурантів справи про розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ. Згодом, підозру вручили третьому фігуранту справи Володимиру Литвину.

Сина глави МВС Олександра суд відмовився арештовувати та призначати заставу 5 млн грн за вимогою антикорупційної прокуратури.

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05 04 2018 17:35
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