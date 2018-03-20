НАБУ спіймало на хабарі $500 суддю в Луцьку
Суддя підозрюється в зловживанні впливом з метою одержання хабара, - повідомляється на сайті НАБУ.
Встановлено, що служитель Феміди за грошову винагороду пообіцяв водієві, щодо якого було складено адмінпротокол за водіння в стані алкогольного сп'яніння, вплинути на прийняття рішення своїм колегою.
Суддя на виконання домовленостей нібито повинен був закрити справу стосовно порушника.
За даними слідства, 15 березня суддя велів передати хабар через посередника, яким виявився адвокат.
Детективами НАБУ перевіряється причетність інших суддів до вчинення цього злочину.
Нагадаємо, у Києві Солом'янський районний суд оштрафував на 25,5 тис. грн полковника ЗСУ, який отримав 3 тис. дол. хабара.
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