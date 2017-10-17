CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДетективів Національного антикорупційного бюро зобов'язали повернути вилучені під час обшуків у судді Ленінського районного суду міста Полтави Сергія Кононенка автомобіль, ключі від нього, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НАБУ зобов'язали повернути затриманому на хабарі судді вилучене майно
Суддя підозрюється в тому, що взяв гроші за винесення рішення на користь позивача
Фото: google.com
Таке рішення ухвалив один із районних судів Києва тиждень тому, повідомляє "Слово і Діло".
Згідно з рішенням судді, скаргу адвоката Кононенко задовольнили частково, повернувши автомобіль Hyundai IX-35 2011 випуску, ключі від нього й свідоцтво про реєстрацію.
Також із транспортного засобу був знятий раніше накладений арешт.
Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.
Суддя узяв гроші за винесення рішення на користь позивача, який вимагав стягнути заборгованість на суму 100 тис грн.
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17 10 2017 11:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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