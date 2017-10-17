НАБУ зобов'язали повернути затриманому на хабарі судді вилучене майно Суддя підозрюється в тому, що взяв гроші за винесення рішення на користь позивача

Детективів Національного антикорупційного бюро зобов'язали повернути вилучені під час обшуків у судді Ленінського районного суду міста Полтави Сергія Кононенка автомобіль, ключі від нього, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

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Таке рішення ухвалив один із районних судів Києва тиждень тому, повідомляє "Слово і Діло". Згідно з рішенням судді, скаргу адвоката Кононенко задовольнили частково, повернувши автомобіль Hyundai IX-35 2011 випуску, ключі від нього й свідоцтво про реєстрацію. Також із транспортного засобу був знятий раніше накладений арешт. Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави. Суддя узяв гроші за винесення рішення на користь позивача, який вимагав стягнути заборгованість на суму 100 тис грн.

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