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НАБУ зобов'язали повернути затриманому на хабарі судді вилучене майно

Суддя підозрюється в тому, що взяв гроші за винесення рішення на користь позивача
Детективів Національного антикорупційного бюро зобов'язали повернути вилучені під час обшуків у судді Ленінського районного суду міста Полтави Сергія Кононенка автомобіль, ключі від нього, а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
НАБУ зобов Фото: google.com

Таке рішення ухвалив один із районних судів Києва тиждень тому, повідомляє "Слово і Діло".

Згідно з рішенням судді, скаргу адвоката Кононенко задовольнили частково, повернувши автомобіль Hyundai IX-35 2011 випуску, ключі від нього й свідоцтво про реєстрацію.

Також із транспортного засобу був знятий раніше накладений арешт.

Нагадаємо, що детективи Національного антикорупційного бюро 31 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара суддю Ленінського районного суду Полтави.

Суддя узяв гроші за винесення рішення на користь позивача, який вимагав стягнути заборгованість на суму 100 тис грн.

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17 10 2017 11:59
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