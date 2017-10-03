НАБУ звинуватило Вищу раду правосуддя в спробі нівелювати судову реформу

У Національному антикорупційному бюро вважають, що висновок Вищої ради правосуддя про неконституційність законопроекту "Про антикорупційні суди" свідчить про спробу нівелювати судову реформу.

"Після публічних заяв про особливий порядок затримання і арешт суддів у січні цього року, які фактично перекреслили вже існуючі досягнення судової реформи, Вища рада правосуддя 9 березня затвердила висновок про нібито неконституційність законопроекту "Про спеціалізовані антикорупційні суди" і "недоцільність" їх створення", - повідомляє прес-служба НАБУ.

У НАБУ відзначили, що такими діями і схожими заявами ВРП шкодить незалежності судової системи і підриває довіру суспільства до власних членів і їхньої здібності виконувати покладені на Раду функції.

У відомстві підкреслили, що висновок ВРП є консультативним, є обов'язковим для розгляду парламентом, однак може бути відхилений як необґрунтований.

17 січня ВРП, посилаючись на статтю 482 Кримінально-процесуального кодексу України, заявила про те, що застосування запобіжного заходу до судді, спійманого "на гарячому", без згоди ВРП нібито незаконне.

Водночас, відповідно до Закону "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" та нової редакції Закону" Про судоустрій і статус суддів", які набрали чинності 30 вересня 2016 року, затримання та арешт судді у випадках, якщо він здійснений під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, може відбуватися без згоди ВРП.