Набула чинності угода СОТ про лібералізацію світової торгівлі Угоду про спрощення процедур міжнародної торгівлі ратифікували вже більше двох третин з 164 членів організації

Угоду про спрощення процедур міжнародної торгівлі (Trade Facilitation Agreement - TFA) ратифікували вже більше двох третин з 164 членів організації, що достатньо для її вступу в силу

Фото: AFP

Голова організації Роберту Азеведу очікує, що новий договір стимулює зростання світової економіки на 0,5 процентного пункту в рік, повідомляє DW. Документ, прийнятий в ході конференції на Балі в 2013 році, передбачає спрощення митних формальностей, згортання субсидій, розширення допомоги країнам, що розвиваються, і полегшення доступу до світових ринків для бідних країн. Член правління Федерального об'єднання німецької промисловості (BDI) Штефан Маір заявив, що перший багатосторонній договір із часу створення СОТ є "правильною відповіддю на оголошений президентом США Дональдом Трампом курс на ізоляцію". Нагадаємо, 18 травня, завершилася офіційна процедура приєднання України до Угоди Світової організації торгівлі про державні закупівлі (Agreement on Government Procurement, GPA). Як повідомляв iPress.ua, український уряд має намір створити в Україні Агентство супроводу інвестицій.

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