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Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти Росії

Воно набуло чинності наступного дня після публікації
У суботу, 29 грудня, набуло чинності рішення Ради ЄС щодо продовження економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії на півроку, до 31 липня 2019 року.
Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти Росії Фото: з вільних джерел

У п'ятницю рішення Євросоюзу щодо продовження санкцій опублікували в Офіційному журналі ЄС.

Воно набуло чинності наступного дня після публікації.

Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.

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29 12 2018 10:50
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