НОВИНИУ суботу, 29 грудня, набуло чинності рішення Ради ЄС щодо продовження економічних санкцій Європейського Союзу проти Росії на півроку, до 31 липня 2019 року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Набуло чинності продовження економічних санкцій ЄС проти Росії
Воно набуло чинності наступного дня після публікації
Фото: з вільних джерел
У п'ятницю рішення Євросоюзу щодо продовження санкцій опублікували в Офіційному журналі ЄС.
Воно набуло чинності наступного дня після публікації.
Нагадаємо, що Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ ще на півроку 21 грудня одноголосно за письмовою процедурою.
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29 12 2018 10:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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