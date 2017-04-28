В Україні набули чинності нові правила кругового руху
Згідно із законом №1993-VIII, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.
Автори документа аргументували необхідність його прийняття зокрема складною соціально-економічною ситуацією, через яку відсутні дорожня розмітка і знаки на дорогах. Крім того, у кожному місті фактично діє правило перетину перехрестя з рухом по колу, що викликає аварійність на таких ділянках.
Тому правила кругового руху уніфіковано.
Крім того, документ не відміняє дію дорожніх знаків, встановлених перед перехрестями з круговим рухом.
Уряд протягом місяця повинен привести всі нормативні акти у відповідність з цим законом.
Нагадаємо, 4 квітня Рада змінила правила проїзду кругових перехресть і прописала, що головна дорога - завжди у транспортного засобу, який вже перебуває на колі.
26 квітня Президент України Петро Порошенко схвалив зміни в правила дорожнього руху про рух по колу.
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