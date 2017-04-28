В Україні набули чинності нові правила кругового руху

Перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу

В Україні вступив в силу закон, який змінює правила дорожнього руху щодо кругового руху.

Згідно із законом №1993-VIII, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Автори документа аргументували необхідність його прийняття зокрема складною соціально-економічною ситуацією, через яку відсутні дорожня розмітка і знаки на дорогах. Крім того, у кожному місті фактично діє правило перетину перехрестя з рухом по колу, що викликає аварійність на таких ділянках.

Тому правила кругового руху уніфіковано.

Крім того, документ не відміняє дію дорожніх знаків, встановлених перед перехрестями з круговим рухом.

Уряд протягом місяця повинен привести всі нормативні акти у відповідність з цим законом.