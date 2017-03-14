Набув чинності новий порядок переміщення товарів через лінію розмежування на Донбасі

Порядок переміщення товарів через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) на Донбасі набув чинності.

Порядок було затверджено постановою Кабінету Міністрів №99 від 1 березня, опубліковано в офіційному виданні центральних органів виконавчої влади Урядовий кур'єр 4 березня і набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування, а саме 14 березня.

Відповідно до затвердженого урядом порядку переміщення товарів, через лінію розмежування дозволяється перевозити у складі гуманітарного конвою продукти харчування і лікарські препарати, товар і продукцію металургійної, гірничозбагачувальній, вуглевидобувної галузей і об'єктів критичної інфраструктури.

Також порядок переміщення товарів затверджує створення гуманітарних майданчиків, на яких будуть формуватися вантажі для відправки гуманітарної допомоги на тимчасово окуповану територію, а також гуманітарно-логістичних центрів, де буде здійснюватися дрібна і дрібнооптова торгівля продуктами харчування, засобами особистої гігієни, одягом, взуттям або побутовою хімією.

"За рішенням керівника антитерористичної операції в районі її проведення можуть встановлюватися додаткові обмеження", - свідчить постанова Кабінету міністрів.

Зазначається, що постанова набирає чинності через 10 днів з моменту її опублікування, а пункти 9 і 31 Порядку переміщення товарів - через місяць.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО і активісти заблокували залізницю Луганськ-Лисичанськ-Попасна для припинення торгівлі з незаконними збройними формуваннями. Учасники блокади заявили, що не будуть пропускати метал, вугілля, деревину, а також партії алкоголю і сигарет.

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

Українська влада не підтримали торговельну блокаду Донбасу. Аргументом проти цього стало те, що українським ТЕЦ потрібно вугілля антрацитної групи, яке видобувається в окупованих регіонах Донецької і Луганської областей. З 17 лютого в Україні діє режим надзвичайного стану в енергетиці.