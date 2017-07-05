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Набув чинності закон про електронний квиток у громадському транспорті

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду дозволить оцінити реальний оборот коштів
В Україні набув чинності закон щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.
Набув чинності закон про електронний квиток у громадському транспорті Фото: "Вечірній Київ"

У законі мова йде про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду та електронного квитка.

Відповідні дані опубліковані на сайті Верховної Ради.

Автори закону переконані, що діюча система оплати та контролю проїзду в міському транспорті застаріла і у неї багато недоліків. Зокрема, використання паперових квитків не дає можливості контролювати кількість пасажирів, як і обіг готівки.

Впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду дозволить оцінити реальний оборот коштів, а відповідно - оцінити обґрунтованість тарифів на перевезення та можливості оновлення автопарку перевізника.

Закон пропонує, зокрема, визначити терміни запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду та електронний квиток, встановити обов'язкове забезпечення пільговиків електронними квитками.

Нагадаємо, що Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон №4121 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті" під час пленарного засідання 17 січня.

Згодом міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що через 2-3 місяці мінімум у двох містах буде запущений пілотний проект електронного квитка.

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07 05 2017 12:59
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