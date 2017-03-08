Набув чинності закон про Конституційний суд
Напередодні його опублікувала офіційна газета парламенту "Голос України", інформують "Українські новини".
Цей закон, ухвалений зі скандалом, передбачає зміну структури, повноважень КС, а також установлення процедури розгляду конституційної скарги.
Також впроваджується конкурсний порядок відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду.
Згідно із законом, КС буде діяти в складі 6 колегій, 2 сенатів і Великої палати.
Крім того, суд отримує право видавати забезпечувальні накази й зупиняти дію будь-якої законодавчої норми, конституційність якої оскаржується.
При цьому також впроваджується відповідальність за невиконання рішень КС.
Законом істотно підвищується зарплата суддів КС - до 75 прожиткових мінімумів (близько 120 тис. гривень).
Суддя КС у відставці буде одержувати довічне грошове утримування в розмірі 50% окладу - близько 60 тисяч гривень.
З метою надання експертної допомоги в конституційних процесах за конституційними скаргами у Конституційному Суді тимчасово, на термін до 1 січня 2020 року, впроваджується інститут спеціального радника, яким може бути компетентний у цьому питанні іноземець, але не громадянин Росії.
Забезпечення діяльності спеціального радника здійснюється за рахунок міжнародної технічної допомоги або міжнародних організацій.
Ухвалити новий регламент і затвердити нову структуру КС повинен протягом 3 місяців до 3 листопада.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей закон 13 липня, за нього проголосували 245 народних депутатів.
Згодом Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про Конституційний суд України".
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