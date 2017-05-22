Начальник ДМС Львівщини, якого засудили за хабарництво, повернувся на посаду
"22 травня Олександр Погорецький повернувся до ГУ ДМС у Львівській області і приступив до виконання обов'язків начальника, при цьому не пояснивши підстав свого повернення працівникам управління", - інформує "Zaxid.net".
Це вже друге повернення Погорецького на посаду після того, як він був затриманий на хабарі ще у вересні 2014 року.
Інформацію про повернення Погорецького підтвердив спікер ДМС Сергій Гунько.
"Діяла до сьогодні ухвала суду про відсторонення від роботи. Термін відсторонення закінчився, нових постанов у нас немає. Тому юридичних підстав для відсторонення немає", – сказав він.
Як відомо, у вересні 2014 року начальника ГУ ДМС у Львівській області Олександра Погорецького затримали за підозрою у хабарництві. Як пізніше встановило слідство, до цього був причетний і його заступник Орест Баран. Чоловіків затримали при отриманні 2 тис. дол. та 4 тис. грн від підлеглого, за що ті обіцяли не створювати йому перешкод у службовій діяльності.
Згодом колишніх посадовців Головного управління Державної міграційної служби України у Львівській області було засуджено до 5 років позбавлення волі.
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