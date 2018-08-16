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Начальник донецького облуправління Держпраці попався на хабарі в 1 млн гривень

Його підозрюють у вимаганні грошей за зменшення суми штрафу
Начальника Головного управління Державної служби з питань праці в Донецької області Володимира Шубіна 16 серпня затримали за підозрою в отриманні хабара в розмірі 1 млн гривень.
Начальник донецького облуправління Держпраці попався на хабарі в 1 млн гривень Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

За версією слідства, керівник відомства вимагав гроші від директора одного з місцевих підприємств за зменшення суми накладеного штрафу і скасування подальших інспекційних відвідувань, повідомила прес-служба Генеральної прокуратури.

Чиновника затримали на гарячому під час отримання частини хабара в розмірі 500 тисяч гривень. Йому збираються пред'явити підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (одержання неправомірної вигоди) і обрати запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Держслужба з питань праці - це орган, який об'єднав восени 2014 року функції Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки і Державної інспекції з питань праці. З 2015 року його очолює Роман Чернега.

Нагадаємо, що 9-го серпня Генеральна інспекція Генеральної прокуратури затримала старшого слідчого ГПУ за підозрою в великому хабарництві.

 

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16 08 2018 18:40
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