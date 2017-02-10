Начальник Генштабу має понести відповідальність за вибухи на військових складах, - Бурбак

"Народний фронт" вимагає, щоб начальник Генерального штабу Збройних Сил України Віктор Муженко поніс відповідальність за вибухи на складах боєприпасів.

"26 вересня мешканці Калинівки та навколишніх сіл пережили найстрашнішу добу. А держава, яка фактично у стані війни, знову втратила величезний арсенал зброї. Тепер в Калинівці. Перед цим були Балаклія, Сватове, Новоянісоль", - відзначив Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Цей факт означає, що військове командування не зробило висновків із попередніх інцидентів і халатно поставилося до охорони арсеналів! За це має понести відповідальність персонально начальник Генштабу Муженко. Його провина, зокрема, в тому, що досі не усунуті прогалини в зберіганні боєприпасів, які були виявлені під час перевірок РНБО ще в 2014 році", - наголосив керівник фракції.

Максим Бурбак також наголосив, що фракція вимагає від правоохоронців посилення боротьби з розвідувально-диверсійною мережею всередині України.

"Наша фракція також вимагає від правоохоронців реальної боротьби з Росією та її розвідувально-диверсійною мережею всередині України: подальшого обмеження каналів фінансування тероризму в тому числі через "дочки" російських банків, негайного запровадження біометричного контролю та візового режиму для громадян Російської Федерації. Регулярного розширення санкцій України проти Кремля", - наголосив керівник фракції.

Він також оголосив вимогу фракції "Народний фронт" про збільшення видатків на оборону та нацбезпеку.

"Без перемоги у війні з Росією все інше позбавлене сенсу", - резюмував Максим Бурбак.

Нагадаємо, що голова Генштабу ЗСУ Віктор Муженко заявляє, що владі не вдасться звинуватити його, чи його підлеглих в бездіяльності у ситуації, яка виникла у Калинівці Вінницької області.