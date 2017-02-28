Керівник міліції Києва побудував розкішний маєток на землі, яку арештували за махінації, - ВІДЕО

Начальник ГУ МВС України в м. Києві Олександр Терещук живе в будинку, який він збудував на землі, арештованій за підозрою в незаконному виділенні.

Раніше на місці будинку Терещука був сад радгоспу "Совки". У 1990-их роках радгосп розвалився, і Міністерство агропромислового комплексу приєднало землю господарства до ДП "Науково-дослідний, виробничий агрокомбінат "Пуща-Водиця". У 2007 році Київрада під керівництвом Леоніда Черновецького через суди забирає в агрокомбінату землі радгоспу і в грудні 2008 року роздає по 7-10 соток майже тисячі людей під житлову забудову та городи. Майже всі ділянки були записані на підставних осіб, а потім перекуплені справжніми власниками. Про це йдеться в сюжеті Аліни Стрижак проекту "Наші гроші".

У 2010 році Служба Безпеки України називає таку роздачу землі незаконною і накладає на земельні ділянки арешти, потім це робить і прокуратура. З більшості ділянок, в тому числі і Терещука, арешти не зняті і досі.

Сім’я столичного міліціонера отримала від Київради дві ділянки по 10 соток. Одну з них отримала його мати Ганна Шабатура, іншу – дружина Ольга. До речі, Шабатура навіть не писала заяву до Київради на отримання землі. Саме на материній ділянці Терещук зводить триповерховий маєток, а на поруч розташованій ділянці дружини розбиває газон.

Нині СБУ передала розслідування до РУ МВС Шевченківського району Києва – територіального підрозділу столичної міліції, яку очолює Терещук. В часи Євромайдану він керував міліцією Волинської області і мав конфлікт з активістами, які критикували його за наказ про відрядження місцевого "Беркуту" до Києва. Після розстрілу "Небесної сотні" звільняється, в рапорті пише про світлу пам’ять тих, хто віддав життя за майбутнє. А через декілька місяців стає начальником Київської міліції. Сам Терещук не відповів на офіційний запит про виділення йому землі і на які гроші він збудував маєток. Тільки по документах його будинок площею 350 кв м коштує 1,5 млн грн.

Сусідом Терещука є Олександр Єршов, який вчора після опублікування результатів журналістського розслідування подав у відставку з посади керівника Державтоінспекції. Зокрема, Єршов не вказав в своїй декларації маєток в Жулянах, який записаний на його дружину Оксану. Пізніше дочка Єршова Анастасія розказала, що юристи порадили її батьку не вписувати маєток в декларацію, бо на нього в сім’ї не має документів.

"Не розумію, чому роздмухують скандал навколо нашого будинку. Так, його немає в декларації, тому що у нас на нього немає документів. Зараз змінюють призначення землі, на якій стоїть особняк. Раніше це було поле, тепер це місце під забудову. Навіть вулиці не існує на карті і Мін’юст тягне з видачею паперів. Тато радився з юристами, чи варто вносити цю нерухомість в декларацію, але йому порекомендували не робити цього, тому що виникне ще більше питань", - сказала вона.

Нагадаємо, що 28-річний харківський прокурор тримає мільйони гривень готівкою та відпочиває на Мальдівах.