Начальник одного з відділів ГУ ДФС у Полтавській області отримав 6 років в'язниці за хабар

Київський районний суд Полтави оголосив вирок стосовно начальника відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби в Полтавській області, який отримав неправомірну вигоду, - шість років позбавлення волі.

Як повідомила в суботу прес-служба Генеральної прокуратури України, начальник відділу отримав неправомірну вигоду сумою $2500 від фізичної особи - підприємця за повернення тимчасово вилученого майна та непритягнення останнього до кримінальної, адміністративної відповідальності за нібито порушення встановленого порядку зберігання і транспортування алкогольних напоїв, інформує "Інтерфакс-Україна".

"...призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 6 років із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з оперативною роботою в установах Міністерства юстиції та правоохоронних органах, із конфіскацією половини частини належного йому майна", - йдеться в повідомленні.

Крім того, на підставі ст. 54 Кримінального кодексу України до засудженого застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення спеціального звання - підполковник податкової міліції.

Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання двох співробітників "Укргазвидобування", яких підозрюють в отриманні хабара 16,84 млн гривень.