Начальник одного з відділів ГУ ДФС у Полтавській області отримав 6 років в'язниці за хабар
Як повідомила в суботу прес-служба Генеральної прокуратури України, начальник відділу отримав неправомірну вигоду сумою $2500 від фізичної особи - підприємця за повернення тимчасово вилученого майна та непритягнення останнього до кримінальної, адміністративної відповідальності за нібито порушення встановленого порядку зберігання і транспортування алкогольних напоїв, інформує "Інтерфакс-Україна".
"...призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 6 років із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з оперативною роботою в установах Міністерства юстиції та правоохоронних органах, із конфіскацією половини частини належного йому майна", - йдеться в повідомленні.
Крім того, на підставі ст. 54 Кримінального кодексу України до засудженого застосовано додаткове покарання у вигляді позбавлення спеціального звання - підполковник податкової міліції.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив про затримання двох співробітників "Укргазвидобування", яких підозрюють в отриманні хабара 16,84 млн гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"