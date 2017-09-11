Начальник поліції Києва фігурує у справі про стрілянину в Княжичах, - Князєв
Про це розповів глава Нацполіції Сергій Князєв в інтерв’ю "Громадському".
"Він керував поліцією у той час, коли відбувалась ця спецоперація. Його дії чи бездіяльність також є об’єктом дослідження кримінальної справи", - сказав Князєв, відповідаючи на питання про причетність Крищенка до планування спецоперації у Княжичах.
Однак глава Нацполіції відмовився говорити про результати службового розслідування щодо Княжичів.
"Службове розслідування носило елементи агентурно- оперативної роботи з грифом таємно. Я вам скажу, і піду до прокурора писати явку з повинною за розголошення таємної інформації", - пояснив Князєв.
Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.
У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.
За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.
Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.
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