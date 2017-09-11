Начальник поліції Києва фігурує у справі про стрілянину в Княжичах, - Князєв

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко фігурує у кримінальній справі про стрілянину у Княжичах у 2016 році, тоді загинули п’ятеро правоохоронців.

Про це розповів глава Нацполіції Сергій Князєв в інтерв’ю "Громадському".

"Він керував поліцією у той час, коли відбувалась ця спецоперація. Його дії чи бездіяльність також є об’єктом дослідження кримінальної справи", - сказав Князєв, відповідаючи на питання про причетність Крищенка до планування спецоперації у Княжичах.

Однак глава Нацполіції відмовився говорити про результати службового розслідування щодо Княжичів.

"Службове розслідування носило елементи агентурно- оперативної роботи з грифом таємно. Я вам скажу, і піду до прокурора писати явку з повинною за розголошення таємної інформації", - пояснив Князєв.

Нагадаємо, в ніч на неділю 4 грудня 2016 року у селищі Княжичі Броварського в результаті перестрілки між співробітниками Служби держохорони і поліції загинуло п'ять правоохоронців. Зокрема, загинули двоє співробітників держслужби охорони, двоє поліцейських розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.

У свою чергу, в Нацполіції заявили, що перестрілку між поліцією в Княжичах буде розслідувати ГПУ.

За фактом загибелі поліцейських прокуратура Київської області почала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 112 (вбивство) Кримінального кодексу.

Досудове розслідування взяв під особистий контроль генеральний прокурор Юрій Луценко.