Начальник СІЗО застосував силу до кримчанина Балуха, - адвокат
"Він намагався провести незаконні дії щодо Володимира, а саме вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це зафіксовано на відео в ІТТ", - повідомив захисник політв'язня, інформує "Кримська правозахисна група".
Адвокат подав заяву про протиправні дії начальника ІТТ у поліцію. За його інформацією, загалом всі інші співробітники ІТТ намагаються дотримуватися норм закону, а начальник ІТТ дозволяє собі хамство і порушення законів.
Правозахисники нагадали, що 24 квітня українець Балух заявляв про дискримінацію за етнічною ознакою з боку начальника ІТТ в Роздольному. Попередні заяви про його протиправні дії були проігноровані місцевою поліцією. У захисту є серйозні побоювання вважати, що новий факт правопорушень також залишиться безкарним.
Володимир Балух - житель села Серебрянка Роздольненського району Криму. Після окупації півострова він публічно висловлювався про те, що включення Криму до складу Росії є незаконним. На знак протесту в березні 2014 він вивісив державний прапор України на даху свого будинку. Після цього "влада" півострова почала переслідувати його. Згодом прапор був зірваний, а його намагалися звинуватити в крадіжці запчастин від трактора Т-74 та автомобіля ВАЗ.
Пізніше співробітники російського ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Балух був засуджений до виправних робіт.
4 серпня Балуха засудили до 3 років і 7 місяців в колонії-поселенні.
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