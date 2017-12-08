Начальник СІЗО застосував силу до кримчанина Балуха, - адвокат

Адвокат українського активіста Володимира Балуха, засудженого в анексованому Криму, подав скаргу на дії начальника ізолятора тимчасового утримання в селі Роздольне Валерія Ткаченка за застосування сили до в'язня.

"Він намагався провести незаконні дії щодо Володимира, а саме вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це зафіксовано на відео в ІТТ", - повідомив захисник політв'язня, інформує "Кримська правозахисна група".

Адвокат подав заяву про протиправні дії начальника ІТТ у поліцію. За його інформацією, загалом всі інші співробітники ІТТ намагаються дотримуватися норм закону, а начальник ІТТ дозволяє собі хамство і порушення законів.

Правозахисники нагадали, що 24 квітня українець Балух заявляв про дискримінацію за етнічною ознакою з боку начальника ІТТ в Роздольному. Попередні заяви про його протиправні дії були проігноровані місцевою поліцією. У захисту є серйозні побоювання вважати, що новий факт правопорушень також залишиться безкарним.

Володимир Балух - житель села Серебрянка Роздольненського району Криму. Після окупації півострова він публічно висловлювався про те, що включення Криму до складу Росії є незаконним. На знак протесту в березні 2014 він вивісив державний прапор України на даху свого будинку. Після цього "влада" півострова почала переслідувати його. Згодом прапор був зірваний, а його намагалися звинуватити в крадіжці запчастин від трактора Т-74 та автомобіля ВАЗ.

Пізніше співробітники російського ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Балух, виявлені 90 патронів і кілька тротилових шашок. Балух був засуджений до виправних робіт.

4 серпня Балуха засудили до 3 років і 7 місяців в колонії-поселенні.