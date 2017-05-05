Начальника складу поліції Київщини засудили до п'яти років за продаж патронів Справа сержанта поки що перебуває на стадії досудового розслідування

Суд засудив начальника складу озброєння поліції Київської області, який у березні попався на продажу патронів, до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.

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Начальника складу затримали 17 березня під час спроби продати 1400 боєприпасів, повідомляє обласна прокуратура. Разом з ним затримали старшого сержанта поліції. Його справа поки що перебуває на стадії досудового розслідування. Нагадаємо, що в Київській області затримали двох співробітників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових пристроїв. Як повідомляв iPress.ua, у столичному регіоні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом зброї і боєприпасів, до складу якої входили поліцейські.

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