CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд засудив начальника складу озброєння поліції Київської області, який у березні попався на продажу патронів, до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Начальника складу поліції Київщини засудили до п'яти років за продаж патронів
Справа сержанта поки що перебуває на стадії досудового розслідування
Фото: з вільних джерел
Начальника складу затримали 17 березня під час спроби продати 1400 боєприпасів, повідомляє обласна прокуратура.
Разом з ним затримали старшого сержанта поліції. Його справа поки що перебуває на стадії досудового розслідування.
Нагадаємо, що в Київській області затримали двох співробітників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових пристроїв.
Як повідомляв iPress.ua, у столичному регіоні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом зброї і боєприпасів, до складу якої входили поліцейські.
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