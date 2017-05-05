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Начальника складу поліції Київщини засудили до п'яти років за продаж патронів

Справа сержанта поки що перебуває на стадії досудового розслідування
Суд засудив начальника складу озброєння поліції Київської області, який у березні попався на продажу патронів, до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 3 роки.
Начальника складу поліції Київщини засудили до п Фото: з вільних джерел

Начальника складу затримали 17 березня під час спроби продати 1400 боєприпасів,  повідомляє обласна прокуратура.

Разом з ним затримали старшого сержанта поліції. Його справа поки що перебуває на стадії досудового розслідування.

Нагадаємо, що в Київській області  затримали двох співробітників поліції, які займалися нелегальним збутом вогнепальної зброї, бойових припасів і вибухових пристроїв.

Як повідомляв iPress.ua, у столичному регіоні правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом зброї і боєприпасів, до складу якої входили поліцейські.

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05 05 2017 14:56
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