Начальник Служби автодоріг Одещини не задекларував Рorsche і Touareg
Слідчі з’ясували, що 31 березня 2017 року на начальника Служби автодоріг Одещини була оформлена довіреність на автомобіль Volkswagen Touareg. А 15 грудня він отримав ще один документ на право керування та розпорядження Porsche Cayenne, проте не вказав ці автівки у своїй декларації, повідомляє Bihus.Info з посиланням на ухвалу Приморського райсуду Одеси.
Згідно з офіційним сайтом Служби автомобільних доріг Одеської області, посаду начальника обіймає Олег Варивода.
Дорогі авто зареєстровані на прес-секретаря цього відомства Агату Татарішвілі.
У своїй декларації за 2017 рік Варивода вказав дві квартири площею 66 і 30 кв. м, два автомобілі Honda CRZ і Porsche Cayman, а також 5 тисяч доларів готівки. Все це майно належить його дружині Ользі Мунтян. Сам автодорожник нічим офіційно не володіє.
Обласну Службу автомобільних доріг Варивода очолює з 11 липня 2016 року, до того він рік працював головою Миколаївської райдержадміністрації Одеської області, а ще раніше займався адвокатською діяльністю.
Також, голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі.
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