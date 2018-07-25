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Начальник Служби автодоріг Одещини не задекларував Рorsche і Touareg

Слідче управління одеської поліції розслідує справу за підозрою Вариводи у декларуванні недостовірної інформації
Керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода не вказав у своїй декларації за 2017 рік право користування автомобілями Porsche Cayenne і Volkswagen Touareg.
Начальник Служби автодоріг Одещини не задекларував Рorsche і Touareg Фото: glavcom.ua

Слідчі з’ясували, що 31 березня 2017 року на начальника Служби автодоріг Одещини була оформлена довіреність на автомобіль Volkswagen Touareg. А 15 грудня він отримав ще один документ на право керування та розпорядження Porsche Cayenne, проте не вказав ці автівки у своїй декларації, повідомляє Bihus.Info з посиланням на ухвалу Приморського райсуду Одеси.

Згідно з офіційним сайтом Служби автомобільних доріг Одеської області, посаду начальника обіймає Олег Варивода.  

Дорогі авто зареєстровані на прес-секретаря цього відомства Агату Татарішвілі.

У своїй декларації за 2017 рік Варивода вказав дві квартири площею 66 і 30 кв. м, два автомобілі Honda CRZ і Porsche Cayman, а також 5 тисяч доларів готівки. Все це майно належить його дружині Ользі Мунтян. Сам автодорожник нічим офіційно не володіє.

Обласну Службу автомобільних доріг Варивода очолює з 11 липня 2016 року, до того він рік працював головою Миколаївської райдержадміністрації Одеської області, а ще раніше займався адвокатською діяльністю.

Також, голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль не вказав у декларації Range Rover і 4 Mercedes, а також не відобразив чималі витрати на закордонні подорожі.

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25 07 2018 15:50
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