Начальник університету Повітряних сил ім. Кожедуба вийшов під заставу 1,5 млн грн

Генерал-майора Алімпієва і його заступника підозрюють у розтраті 2,4 млн гривень під час закупівлі палива

Керівник Харківського національного університету Повітряних сил Андрій Алімпієв, підозрюваний у розтраті 2,4 млн гривень, вийшов на волю під заставу 1,5 мільйона гривень.

"Незважаючи на те, що генерал Алімпієв відмовився виходити під заставу, він не міг нічого зробити з силою дружби і вірності. Завдяки всім нам була зібрана і внесена застава, що дозволило Андрію Миколайовичу вийти з ув'язнення!" - написав організатор групи підтримки військового Павло Гридін у Facebook.

Нагадаємо, в листопаді минулого року генерал-майора Алімпієва і його заступника затримали за підозрою в розтраті 2,4 мільйона гривень під час закупівлі палива. Представники прокуратури вимагали призначити заставу в розмірі 3,2 мільйона гривень, однак суд зменшив її більш ніж удвічі.

Голова ХНУПС заявив, що готовий провести два місяці в СІЗО, оскільки грошей на заставу не має, і залишився під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід ще на 30 днів.

Заступника Алімпієва - Ігоря Нікіфорова - суд заарештував під заставу 1 млн гривень до 16 січня.