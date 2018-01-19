Начальник університету Повітряних сил ім. Кожедуба вийшов під заставу 1,5 млн грн
"Незважаючи на те, що генерал Алімпієв відмовився виходити під заставу, він не міг нічого зробити з силою дружби і вірності. Завдяки всім нам була зібрана і внесена застава, що дозволило Андрію Миколайовичу вийти з ув'язнення!" - написав організатор групи підтримки військового Павло Гридін у Facebook.
Нагадаємо, в листопаді минулого року генерал-майора Алімпієва і його заступника затримали за підозрою в розтраті 2,4 мільйона гривень під час закупівлі палива. Представники прокуратури вимагали призначити заставу в розмірі 3,2 мільйона гривень, однак суд зменшив її більш ніж удвічі.
Голова ХНУПС заявив, що готовий провести два місяці в СІЗО, оскільки грошей на заставу не має, і залишився під вартою. Суд продовжив йому запобіжний захід ще на 30 днів.
Заступника Алімпієва - Ігоря Нікіфорова - суд заарештував під заставу 1 млн гривень до 16 січня.
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