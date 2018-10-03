Начальник управління поліції Сумщини влаштував стрілянину у поїзді, у Нацполіції інформацію спростовують

Начальник управління захисту економіки ГУ Нацполіціі Сумської області став учасником інциденту з застосуванням зброї у поїзді Київ-Одеса.

Поліцейський перебував у стані алкогольного сп'яніння.

"Під час з'ясування стосунків у вагоні він дістав травматичний пістолет і відкрив стрілянину. Конфлікт стався у вагоні перед самим прибуттям поїзда на залізничний вокзал Одеси. Залишити вагон на вокзалі п'яний поліцейський начальник виявився не в змозі і разом з ним поїхав на "відстій", - повідомляє видання Odessa-online з посиланням на власні джерела.

Разом з тим, радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк заявив, що інформація про те, що керівник управління захисту економіки Національної поліції в Сумській області влаштував стрілянину в потязі Київ-Одеса, не підтвердилася, інформує Громадське Радіо.

За його словами, інформація про інцидент надійшла до поліції кілька днів тому.

"Перевірку проводив Департамент внутрішньої безпеки. Перевірка показала, що інформація не підтвердилася", — сказав Форостяк. Він додав, що чиновник дійсно перебував у потязі, але не стріляв.

"Там дійсно була сутичка за участі інших осіб. Я не знаю точно, що там трапилося, але він не брав участь у потасовці. Навпаки, він намагався вгамувати хуліганів, дістав травматичного пістолета, щоб спонукати їх заспокоїтися. Але стрілянини не було", — сказав він.

Форостяк також уточнив, що не може підтвердити чи спростувати інформацію про те, чи був чиновник у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, в ніч на 10 березня в Києві та Рівному 5 поліцейських отримали травми під час несення служби.



