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Начальник виправної установи на Рівненщині погорів на хабарі

Корупціонер вимагав від знайомих засудженого $500 за "вирішення" питання про умовно-дострокове звільнення
Співробітники СБУ спільно з прокуратурою викрили на хабарі начальника відділення соціально-психологічної служби однієї з виправних установ Рівненської області.
Начальник виправної установи на Рівненщині погорів на хабарі Фото: ssu.gov.ua

"Правоохоронці встановили, що лейтенант внутрішньої служби вимагав від знайомих засудженого п’ятсот доларів США за "вирішення"  питання про умовно-дострокове звільнення", - повідомляє прес-центр Служби безпеки.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання хабара.

Начальнику відділення було оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Одержання хабара) КК України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з посади.

Нагадаємо, що співробітники Національної поліції повідомили про підозру одному з колишніх керівників державного підприємства "Львівський облавтодор" у привласненні 2,8 млн гривень.

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03 09 2017 11:58
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